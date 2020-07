Murió a los 91 años el músico y compositor italiano Ennio Morricone

Autor de más de 500 partituras, se hizo famoso por la música original de la "trilogía del spaghetti western"

El músico y compositor italiano Ennio Morricone falleció el día de hoy a los 91 años. Con una carrera de más de cinco décadas, fue autor de la música original de películas como “The untouchables”, “The mission” y “Cinema Paradiso”.

Nacido en Roma el 10 de noviembre de 1928, Morricone aprendió a leer música por su padre, e ingresó a los 12 años al Conservatorio. A mediados de los años 60 obtuvo fama mundial por la música que compuso para películas western del director Sergio Leone (su amigo desde la escuela): “The good, the bad and the ugly”, “For a few dollars more” y “A fistful of dollars”, conocidas posteriormente como “la trilogía spaghetti”.

Considerado uno de los músicos más prolíficos en la historia del cine, Morricone escribió 150 partituras originales de 1965 a 1973. Recibió un Oscar de honor en 2007 y fue nominado al premio en seis ocasiones, finalmente ganándolo en 2016 por la música de la cinta “The hateful eight”, dirigida por Quentin Tarantino. Ennio Morricone falleció en un hospital de Roma, por complicaciones de una caída en la que se fracturó la cadera.

