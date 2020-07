Policía es baleada mortalmente en episodio de violencia doméstica en Alabama

Una agente de la Policía de Montgomery, Alabama, falleció el lunes al ser baleada en una disputa doméstica.

Tanisha Pughsley, de 27 años, fue hallada en una vivienda de Overview Drive a las 2:15 a.m. La agente estaba fuera de servicio cuando fue baleada. Fue declarada muerta en la escena.

“Toda nuestra comunidad llora la muerte de uno de las nuestras, Tanisha Pughsley. La detective Pughsley respondió al llamado de servir, defender y proteger nuestra ciudad. Estamos hoy con su familia, amigos, colegas y todos los que la amaron, rezando por consuelo, paz y sanación durante este tiempo trágico ”, dijo el alcalde Steven Reed en un comunicado.

Lost another Hornet #myASU 🤦🏾‍♂️ Tanisha Pughsley. This one hurt man… pic.twitter.com/TmG1iakVud

— DJ 313 (@dj313___) July 6, 2020