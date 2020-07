“Voy a estar bien mi amor”: Alexis Ayala cuenta la promesa que le hizo a su hija cuando sufrió un infarto

El actor hizo un gran compromiso que aún mantiene al día de hoy

A dos años de haber sufrido un infarto, Alexis Ayala recuerda el gran compromiso que hizo con su hija Roberta (9 años) cuando se debatía entre la vida y la muerte, pues como papá quería tranquilizarla a pesar de las circunstancias.

“Cuando estábamos esperando la ambulancia en uno de los hoteles, (Roberta) empezó a llorar. Yo ya me sentía muy mal y me dice “papi, papito, ¿cómo estás?“, con un poco de esfuerzo de más le digo “voy a estar bien mi amor, voy a estar bien“.

“Se secó las lágrimas y me dijo “yo sé, porque tú me lo dijiste, yo lo sé“. Ese es el compromiso más grande que he tenido, obviamente, sólo Dios sabe por qué lo brinqué, pero yo también no me solté, yo quería estar aquí, yo quiero estar aquí todavía“.

Gracias a los TikToks que ha hecho en solitario, con su esposa Fernanda López y su hija menor, el público ha conocido otra faceta de él y hasta se ha llevado buenos comentarios en sus redes.

“Están muy acostumbrados a verme como villano en las telenovelas, y el TikTok me permite mostrarles que también manejo la comedia, que la hago, que la uso.

“Hay mucha gente que me dice “no sabes lo mal que me caías“, “no te soportaba, siempre te veía como el malo con ese carácter“, “no sabía que eras buena gente o que eras divertido, que te podías reír“; eso me gusta mucho porque al final la gente cree en mi trabajo”.

Próximamente Alexis iniciará las grabaciones de la telenovela “Quererlo Todo” con Michelle Renaud y Danilo Carrera.

“Somos muy amigos, entrañables, y estoy muy contento de poder trabajar con ellos otra vez.

“Yo admiro mucho en la mujer que se ha convertido (Michelle). Ha madurado muy bien, ella es muy enfocada en lo que quiere, de a dónde va, de las necesidades de su hijo, pero también de sus propias necesidades”.