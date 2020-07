AMLO y Trump: los “dos amigos” impensables

Los insultos del presidente Donald Trump a los mexicanos en su precampaña en 2015 y durante la campaña presidencial en 2016 desataron indignación en México, incluso del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, quien escribió el libro Oye, Trump, además de afirmar en el arranque de su campaña presidencial –en marzo de 2018– que su país no sería “piñata” de ningún gobierno extranjero, en referencia a las acciones del republicano, incluyendo el muro en la frontera.

Sin embargo, desde entonces, los insultos a mexicanos –al menos directamente– han bajado por parte de Trump, mientras que los mensajes desafiantes de López Obrador quedaron en meras anécdotas. Ambos líderes llevan una amistad impensable hace dos años, la cual tendrá momento cumbre este 8 de julio en Washington, D.C., so pretexto de celebrar la entrada en vigor del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC o USMCA en inglés).

Al encuentro no acude el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, debido a restricciones del Parlamento en medio de la pandemia de COVID-19.

El anuncio del encuentro la semana pasada sorprendió tanto en México como en EE.UU., considerando que las políticas migratorias del presidente Trump han impactado más a su vecino del sur cuyo líder ha cedido a las peticiones, incluyendo mayor seguridad fronteriza (con 25,000 miembros de la Guardia Nacional) para detener caravanas de Centroamérica y permitir la implementación de una especie de reinvención de “Tercer País Seguro” con el programa Permanecer en México, que ha obligado a unos 60,000 peticionarios de asilo a esperar en aquel país mientras tienen su cita en tribunales.

En octubre de 2018, el presidente Trump detuvo su plan migratorio sobre México, en espera a que el mandatario mexicano asumiera el cargo, decisión que reveló tras una llamada telefónica.

“Acabo de hablar con el presidente electo de México, Andrés Manuel López de Obrador. Una gran llamada, ¡vamos a trabajar bien juntos!”, afirmó el mandatario. Ese tuit del 3 de octubre delineó la relación diplomática impensable para analistas y políticos.

Just spoke to President-Elect Andres Manuel Lopez Obrador of Mexico. Great call, we will work well together!

