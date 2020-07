Arrestan a hombre hispano de Inglewood por la desaparición y el asesinato de una menor en Bakersfield

Un joven hispano residente de Inglewood fue arrestado en conexión con el secuestro, asesinato y violación de una menor de 13 años que desapareció la semana pasada en Bakersfield, California.

La joven, Patricia Alatorre, de 13 años de edad desapareció el miércoles 1 de julio en la ciudad de Bakersfield, una pequeña ciudad al norte de Los Ángeles, cerca de las 11:30 p.m. según informaron sus familiares en el momento.

13-year-old Patricia "Patty" Alatorre was last seen in the 2900 b/o Crescent Ridge Street near Hosking Avenue & Wible Road in Bakersfield, California on July 1st @ 11:30PM; police have released a picture of a white older-model pick-up truck that was seen in the area at the time pic.twitter.com/aYHrdIn7JT

