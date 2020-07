Charlize Theron rompe el silencio tras ser sustituida por una actriz más joven como Furiosa en ‘Mad Max: Fury Road’

"Sí, es un poco desgarrador, eso es cierto", ha dicho la ganadora del Óscar

El pasado mes de mayo se confirmó que Charlize Theron no aparecería en la precuela de ‘Mad Max: Fury Road’ porque el director George Miller había decidido finalmente no utilizar los efectos especiales a su alcance para rejuvenecer a la actriz en la gran pantalla y conseguir así que pudiera dar vida de manera creíble a una versión más joven del personaje de Furiosa.

Pese a que la actriz había afirmado en el pasado que su experiencia en el rodaje de la película no fue precisamente idílica debido a sus frecuentes choques con el otro protagonista de la cinta, Tom Hardy, no cuesta imaginar que la noticia de que iba a perder un papel tan especial para ella a manos de una actriz más joven no le hizo ninguna gracia.

La oscarizada intérprete no se ha andado con rodeos y ha reconocido que ha sido difícil de asimilar. Aunque no ha mencionado en ningún momento el sexismo que impera en la meca del cine, no cuesta demasiado imaginar que esta es una de sus peores pesadillas.

“Sí, es un poco desgarrador, eso es cierto”, ha admitido en declaraciones al portal The Hollywood Reporter. “A ver, respeto enormemente a George, aún más si cabe tras haber trabajado juntos en ‘Fury Road’. Es un maestro, y no le deseo nada más que lo mejor”.

Charlize también ha insistido en que confía plenamente en George Miller y en su criterio a la hora de tomar la “decisión correcta” para que los fans de Furiosa, incluida ella misma, puedan seguir disfrutando de su historia.

“Es un personaje al que quiero mucho y me siento muy afortunada de haber contribuido aunque sea solo en parte a crearla. Siempre será alguien en quien pensaré con el mayor de los cariños”, ha añadido para dejar claro que no piensa aferrarse a “pequeños detalles” sin importancia que podrían empañar su experiencia global metiéndose en la piel de una mujer excepcional.

Sin embargo, la estrella de cine también ha dado a entender que podrían haberse hecho excepciones en su caso, para obviar el hecho de que a sus 44 años no tiene la edad adecuada para dar vida a una Furiosa adolescente.

“Hay series como ‘Chernobyl’, que no podría ser más rusa y aun así cuenta con actores británicos en el reparto, y resulta muy interesante, no le resta un ápice de impacto emocional a la historia”, ha opinado.