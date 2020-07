Conductor lucha contra serpiente venenosa a 62 millas por hora

Un conductor en Australia se encuentra a salvo después de que luchara contra una serpiente venenosa mientras se movilizaba por una carretera en Queensland.

La historia se conoció después de que el conductor, un sujeto de 27 años identificado como “Jimmy”, fuera detenido por exceso de velocidad. Al ser interrogado contó que iba a camino al hospital porque creía que lo había mordido una serpiente marrón oriental.

“Jimmy” relató que conducía a 62 millas por hora cuando vio al reptil en su camioneta de carga.

“Mientras más movía mis piernas … simplemente me envolvía”, dijo el hombre. “Su cabeza comenzó a golpear la silla, entre mis piernas”.

El conductor dijo que luchó contra el reptil con el cinturón de seguridad y un cuchillo hasta que pudo matarla. La lucha ocurrió mientras trataba de detener el vehículo.

“Puedes sentir mi corazón”, dijo el conductor al policía cuando fue detenido. El hombre había ubicado a la serpiente en la parte trasera del vehículo.

This slimy passenger would sure to make any driver hysssssterical! 🐍 😱 pic.twitter.com/PX4em08IGU

— Queensland Police (@QldPolice) July 7, 2020