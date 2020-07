Gana $736,000 al comprar el billete equivocado de lotería

Michael Butt es un hombre de 82 años, que residen en Combermere, Ontario, en Canadá, y el cual una equivocación le ha llevado a obtener un millonario premio de lotería.

Resulta ser que Michael acudió hace unos meses a la tienda para comprar un billete del sorteo Lotto 6/49 pero la cajera, por error, le imprimió un ticket correspondientes al sorteo de Lotto Max. El hombre le reclamó al la empleada de la tienda por su despiste pero se fue a casa con ese billete, pues no quiso invertir en otro.

Días después, al revisar el resultado del sorteo, quedó gratamente sorprendido al descubrir que él había sido el ganador del premio Maxmillions, es decir, se había embolsado $1 millón de dólares canadienses (equivalente a $736,000 dólares).

