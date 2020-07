Grettell Valdez celebra su cumpleaños número 43 con sensual foto en la playa

View this post on Instagram

Un cumpleaños diferente, con familia y amigos a la distancia, sin embargo, me siento feliz y agradecida de cumplir un año más; un año de aprendizajes, de valorar más lo que tienes, porque la vida se te puede ir en un suspiro, por eso siempre y a cada momento es importante dar mucho amor por muy difícil que sea la situación. ❤️ Gracias a ustedes por estar siempre, los amo! ¡Feliz cumpleaños a mí!🥳