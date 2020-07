¿Ha comenzado a preparar Kanye West el merchandising de su campaña electoral?

Será que Kim Kardashian se convertirá en la primera "First Lady" con un vídeo porno...

Kanye West ha presentado la solicitud oficial para registrar la frase ‘West Day Ever’ como marca y empezar a utilizarla en más de cien tipos diferentes de prendas de ropa, incluyendo camisetas, sudaderas, pantalones de deporte, chaquetas de estilo bomber, monos, gorras, calzado, ropa infantil y ropa interior.

De acuerdo a la información a la que ha tenido acceso el portal TMZ, el controvertido artista presentó toda la documentación necesaria el pasado 26 de junio, el mismo día que se hizo público el acuerdo que había firmado con la compañía Gap por una duración total de diez años para lanzar una nueva colección llamada Yeezy Gap.

En el mensaje con el que anunció esta nueva aventura empresarial a través de Twitter, también utilizó el hashtag #WESTDAYEVER y desde entonces ha vuelto a recurrir a esa expresión para promocionar desde su nuevo modelo de zapatos a su sencillo ‘Wash Us In The Blood’.

Muchos están convencidos de que también acabará convirtiéndose en el eslogan de su campaña en las elecciones presidenciales de 2020 a las que anunció que se presentaría candidato el pasado fin de semana.

Desde luego, si finalmente sigue adelante con sus planes a pesar de que en varios estados ha pasado el plazo para registrarse como candidato independiente de cara a las próximas elecciones, lo más probable es que Kanye preste una atención especial a su merchandising debido a su experiencia como diseñador y su obsesión con la estética minimalista y los tonos tierra, que aplica tanto a su vestimenta como al hogar familiar que comparte con su esposa Kim Kardashian y los cuatro hijos que tienen en común.