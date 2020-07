Joe Biden promete reintegrar a Estados Unidos a la OMS en su primer día como presidente

El rival del presidente Donald Trump en las elecciones de noviembre rechazó enfáticamente que Estados Unidos iniciara el proceso de retiro de la Organización Mundial de la Salud.

“Los estadounidenses están más a salvo si Estados Unidos se involucra en proteger la salud global“, escribió Biden en Twitter. “”En mi primer día como presidente, me uniré de nuevo a la OMS y restauraré nuestro liderazgo en el escenario mundial”.

Americans are safer when America is engaged in strengthening global health. On my first day as President, I will rejoin the @WHO and restore our leadership on the world stage. https://t.co/8uazVIgPZB

— Joe Biden (@JoeBiden) July 7, 2020