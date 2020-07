VIDEO: El impactante momento en que un rayo golpea a un portero de la segunda división de Rusia

View this post on Instagram

⚡ О состоянии Ивана Заборовского: Мне известно, что врачи оценивают состояние Ивана как стабильное, его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и постепенно выводят из искусственной комы, — сказал «Футбольным темам» гендиректор «Знамени Труда» Игорь Майоров. ‪🗣 Club general director Igor Mayorov said: “I know doctors rate Ivan’s condition as stable, they have removed him from artificial breathing ventilators and are gradually bringing him out of an artificial coma.”‬ #знамятруда #ореховозуево