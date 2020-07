Videos impactantes: Auto se lleva por delante a manifestantes pacíficos que protestan en Manhattan

Varios videos en redes sociales recogen el momento exacto en el que un vehículo arremete contra manifestantes que protestan de manera pacífica en la calle 42 de Manhattan, tal y como afirma la cadena Spectrum News NY1.

Al menos dos clips de alrededor de 30 segundos muestran a un auto negro dirigiéndose a gran velocidad a un grupo de personas que bloqueaba la calzada. El segundo de los videos muestra más claro como el conductor arremete contra un manifestante que logró salir del camino del vehículo aunque su bicicleta quedó completamente destrozada.

Unos metros más adelante, sí alcanzó aparentemente a otra bici. Muchos de los manifestantes empezaron a gritar y a correr detrás del auto. Antes de finalizar el video se escucha una voz que pide a los allí reunidos “mantenerse juntos” para reducir el riesgo que pasen incidentes como este.

#BreakingNews SUV plows through protesters on 42nd Street. Dozens chased him down and surrounded the car until cops got there. They had been marching for hours from Washington Square, Park. More ⁦@NY1⁩ #blacklivesmatter #nycprotest more on ⁦@NY1⁩ pic.twitter.com/vnoPptJl1f

— Ruschell Boone (@RuschellBoone) July 8, 2020