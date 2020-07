Carmen Salinas sugirió que Livia Brito debe ser “devuelta” a Cuba por su mal carácter

"Carmelita" contó sobre el día que fue víctima de la furia de su colega

Cada vez que un artista latino se ve envuelto en una polémica, Carmen Salinas da su opinión y ahora que Livia Brito fue acusada de agredir a un fotógrafo en las playas de Cancún no fue la excepción. Sin embargo, sorprendió no sólo al condenar la acción, sino al revelar que ella también fue víctima de la furia de la cubana.

En entrevista telefónica para “Ventaneando”, la primera actriz recordó una ocasión en la que se iba a entregar un galardón con su nombre, y cuando llegó la protagonista de la telenovela “Médicos” hubo una fuerte discusión con la organizadora de los premios y ella exigió que se retirara su mención de la placa.

Carmen Salinas condena la agresión de Livia Brito y su novio a un fotógrafo, ¡pero también la acusa de provocar que le quitaran un premio! #Ventaneando 📺 Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca Uno. 👉 https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/z9DxNHKCFZ — Ventaneando (@VentaneandoUno) July 6, 2020

“Se entregaba la Diosa de Plata Carmen Salinas, al mejor cómico del cine mexicano y entró esta señorita y no quiso atender a la prensa, luego Maricarmen Cruz dijo algunas palabras fuertes. Al cabo de una semana me llaman para comunicarme que le iban a retirar mi nombre al premio. Por culpa de Livia Brito ya no existe la Diosa de Plata Carmen Salinas y eso no lo voy a olvidar nunca”, dijo Carmen.

Sobre la agresión de Livia y su esposo al fotógrafo Ernesto Zepeda, la primera actriz se solidarizó con él y aseguró que debería tomar cartas en el asunto. Además, sugirió que tendría que ser enviada de vuelta a su país natal para evitar que más personas sean víctima de su mal carácter y ocasione problemas mayores.

