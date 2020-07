El cometa “más brillante de los últimos 7 años” que puede observarse a simple vista desde la Tierra

Descubierto a finales de marzo por un telescopio espacial, el cometa conocido como Neowise es el primero en ser visible desde la Tierra este año.

Oficialmente llamado C/2020 F3, se trata del tercero descubierto en 2020 y el más brillante en los últimos siete, según el cosmonauta ruso Ivan Vagner, que lo vio desde la Estación Espacial Internacional.

Fue captado por primera vez por el telescopio espacial de la NASA Neowise el 27 de marzo y alcanzará a su punto más cercano a la Tierra el próximo 23 de julio, aunque todavía estará a unos 103 millones de kilómetros de distancia.

Pese a que el C/2020 F3 se encuentra a una distancia 400 veces más lejos que la Luna, podrá ser visto sin tener que recurrir a binoculares o telescopios.

A lo largo de julio, el Neowise se estará moviendo por el cielo hacia el oeste y a mediados de este mes será visible durante toda la noche, pero siempre en una zona baja en el horizonte.

En el hemisferio norte, el cometa podrá apreciarse si se mira hacia el noroeste justo antes del amanecer y después del atardecer durante la mayor parte del mes de julio.

Pese a que el cometa será observable a simple vista, se recomienda contar con un horizonte despejado de construcciones y objetos, además de baja contaminación lumínica, para poder verlo con mayor claridad.

El fenómeno podrá ser visto a partir del 17 de julio en latitudes ecuatoriales, pero aquellos que viven en el hemisferio sur tendrán que esperarse hasta los últimos días del mes para verlo.

Actualmente el cometa se encuentra en la constelación de Auriga y en los próximos días atravesará las constelaciones de Lynx y la OSa Mayor, pasando por debajo del grupo de estrellas conocidas como “El carro” o “La ballena”.

Pero luego se perderá de vista difuminándose en lo más profundo del Sistema Solar.

“Un cometa de repente se hizo visible a simple vista”, publicó la NASA en su sitio web.

“El cometa C / 2020 F3 (Neowise) fue descubierto a fines de marzo y se iluminó cuando alcanzó su punto más cercano al Sol, dentro de la órbita de Mercurio, a finales de la semana pasada”.

“El iceberg interplanetario sobrevivió al calentamiento solar, por ahora, y actualmente se está acercando a la Tierra a medida que comienza su largo recorrido de regreso al Sistema Solar exterior”.

El C/2020 F3 es uno de los pocos cometas visibles a simple vista del siglo actual y ya ha sido fotografiado desde diferentes puntos alrededor del mundo.

Comet NEOWISE and the city of Toronto, Ontario, Canada 🍁! I was up really early for this shot. It's not often that we get the opportunity to see or photograph a comet of this brightness and with a tail. I hope you like it!🤩 https://t.co/BFyxFFw2DE pic.twitter.com/sGZBiEVryM

— Kerry LH💫 (@weatherandsky) July 5, 2020