El video de Chiquis Rivera bailando en bikini que pocos han visto

View this post on Instagram

“Me importa poco si bien o mal hablan de mi sin dar la cara…Si me señalan por andar en las parrandas…Así es mi vida, así quiero vivir” #LasDestrampadas 🍾💃🏼 con mis muchachonas @helen_ochoa @elyquinterooficial Las Amo!!! #Playlist 💽🤍