Melania fue despreciada por la familia de Trump cuando fue presentada por el magnate

Más revelaciones del libro de la sobrina del presidente

La primera dama de Estados Unidos Melania Trump no tuvo un recibimiento óptimo por parte de la familia de Donald Trump cuando fue presentada por primera vez.

De acuerdo con el libro de Mary Trump, sobrina del magnate, los Trump conocieron a Melania en un festejo de Día del Padre en 1998. El hecho sucedió en el apartamento del magnate en la torre Trump de Nueva York.

En ese entonces, Donald Trump todavía estaba casado con Marla Maples, de quien se divorciaría un año después. El empresario y Melania se casaron en 2005.

Según el relato, Melania estuvo callada la mayoría del tiempo, algo que llamó la atención de Robert Trump, hermano del hoy presidente.

Mary Trump especuló que quizá se debía a que la eslovena “no hablaba bien inglés”. Sin embargo, Robert Trump descartó esa opción y en tono de burla dijo “No, ella sabe para qué está aquí”.

En otro detalle de la reunión, Mary Trump dijo que Melania “se sentó ligeramente de lado junto a Donald, con los tobillos cruzados. Me llamó la atención lo suave que se veía”.

La primera dama tenía 28 años en ese entonces, cinco más que la sobrina del presidente.

El libro “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” saldrá a la venta el 14 de julio pese a los intentos de Donald Trump de bloquear su publicación. En el texto describe a su tío como narcisista sin principios que ha adoptado el engaño como un “modo de vida” tras haber quedado traumatizado por su padre, que le impidió “desarrollar y experimentar todo el espectro de emociones humanas”.