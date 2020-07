En el 2018, Vanessa Guillén era muy feliz y elogiaba al Ejército; videos y mensajes en redes lo revelan

En ese periodo, Vanessa no habría imaginado el destino fatal que le esperaría en la base militar de Fort Hood, en Texas

El verano de 2018 fue un periodo trascendental en la vida de la soldado Vanessa Guillén.

Así se desprende de una búsqueda en sus publicaciones de perfil en Twitter en las que no solo celebra con ahínco y orgullo el haberse graduado de secundaria, también su ingreso a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Desde mayo de ese año, la militar, cuyos restos fueron identificados oficialmente esta semana cerca del río León en el condado Bell en Texas, anunciaba preparativos relacionados con su graduación.

“Las fotos de la graduación vienen pronto”, anunció la joven en un tuit desde su cuenta el 30 de mayo.

GRAD PICS COMING SOON 🤪 — Vanessa (@vguillen_30) May 31, 2018

Pocos días antes, Guillén retuiteó una foto en el evento de la gala atlética (uno de las actividades relacionadas con la graduación) junto a su amiga Jocelyn, a quien identifica como su “partner in crimen” (mi cómplice). El hashtag “#seniors2018” acompaña la imagen en la que ambas lucen sonrientes.

My partner in crime and I at our athletic banquet 💞💗#seniors2018 pic.twitter.com/nHBr5TadTC — Vanessa (@vguillen_30) May 25, 2018

En mayo 13, a Vanessa se le ve en varias fotos con traje verde oscuro de gala disfrutando de su “prom”. En la serie de instantáneas, la joven posa con otros estudiantes de César E. Chavez High School, en Houston, Texas, a los que identifica como atletas.

En junio 11, Jocelyn compartió unas fotos en las que celebra con Vanessa la ceremonia oficial de graduación.

I have fulfilled my dad’s dream of seeing me graduate & I couldn’t be happier pic.twitter.com/2hhChfkiRr — jocelyn ♡ (@joccc_) June 11, 2018

Una de éstas muestra a la graduada abrazada a un hombre que parece ser su padre o algún otro pariente. A la soldado se le aprecia vestida aún con la toga y el birrete, y su sonrisa de felicidad no engaña.

Dos día antes, el 9 de junio, la joven de origen mexicano compartió un video con varios compañeros de clase que también se graduaron con ella mientras todos se ríen y bailan aún con el uniforme de graduación.

Lista para las filas del Ejército

También el 11 de junio, Vanessa expresó en un tuit que estaba enfocada en pasar el “BCT” del Ejército o “Entrenamiento Básico de Combate”.

El también llamado “boot camp” -que consta de tres fases- es el paso inicial para ingresar al Army.

Una vez que el aspirante se gradúa de esa primera etapa, tiene que superar otras dos.

“Terminemos con este BCT”, compartió Vanessa en un tuit.

Let’s get this BCT over with 😤 — Vanessa (@vguillen_30) June 11, 2018

Ya para el 23 de ese mes, la soldado celebraba haber pasado el reto con un mensaje que leía: “¡Gracias a Dios por este logro!”. La etiqueta #Armystrong forma parte de la publicación.

Tuits posteriores de amigos y parientes como su hermana Mayra la felicitan por el logro.

So proud of you b 💕 — Mayra Guillen (@mguilen_) August 23, 2018

En ese periodo tan productivo de su vida, Guillén no habría imaginado el destino fatal que le esperaría en la base militar de Fort Hood, donde – según la versión de las autoridades- fue golpeada hasta la muerte en la armería del “Gran lugar” con un martillo por el Especialista Aaron David Robinson que se suicidó el 30 de junio mientras era intervenido por agentes en relación con el caso.

Aquí algunos artículos sobre el rumbo que estaría tomando la investigación del caso: