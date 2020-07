Trump ataca a Nueva York porque el Supremo autorizó a la Fiscalía a obtener sus impuestos

WASHINGTON – El presidente Donald Trump cargó este jueves contra las autoridades de Nueva York al asegurar que “todo el mundo se está marchando” de la ciudad porque se ha convertido en un “agujero infernal”, al criticar una decisión del Supremo a favor de la fiscalía de Manhattan para que el mandatario entregue sus declaraciones de impuestos.

“Saben lo que está ocurriendo en Nueva York. Todo el mundo se está marchando, se ha convertido en un agujero infernal”, afirmó Trump sobre su ciudad natal y desde la que levantó todo su entramado empresarial inmobiliario.

“Deberían hacer algo sobre ello porque la gente se está yendo”, recalcó al vincular por sorpresa el fallo judicial en su contra con la calidad de vida en la ciudad.

….for another President. This is about PROSECUTORIAL MISCONDUCT. We catch the other side SPYING on my campaign, the biggest political crime and scandal in U.S. history, and NOTHING HAPPENS. But despite this, I have done more than any President in history in first 3 1/2 years!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2020