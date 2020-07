"Sigan creyendo en el mugroso del Marro", decía el narcomensaje que dejaron junto a los cuerpos

Fotos: Grupo Élite del CJNG mata a 2 jóvenes con tiro de gracia en taller mecánico.

Foto: (Photo by HERIKA MARTINEZ / AFP) (Photo by HERIKA MARTINEZ/AFP via Getty Images) / Getty Images