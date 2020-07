Chiquis Rivera lucha contra los estragos del coronavirus: “Se me va el aire”, dice la cantante

Chiquis ha perdido ya el sentido del gusto y su cuerpo también ha empezado a perder fuerza

Chiquis Rivera ha dado positivo a COVID-19 y ahora su salud ha empezado a decaer. La cantante hija de Jenni Rivera reveló que ahora está teniendo problemas para respirar. “Se me va el aire”, dijo recientemente.

La joven intérprete asegura que ya ha perdido el sentido del gusto. Los alimentos ya no tienen ningún sabor para ella, además expone que ha perdido la fuerza en su cuerpo y por esta razón dice sentirse cansada, además de que tiene dolor en el cuerpo.

“Hoy me desperté más cansada, me duele un poquito más el cuerpo y el sentido de oler y probar, nada, no importa lo que coma, me sabe a nada“, dijo Chiquis en un vídeo que compartió a través de sus redes sociales.

Sobre la falta de aire, parece que todo esto lo provoca cuando se agita, por realizar actividades tan cotidianas para ella, como subir las escaleras.

De momento, Chiquis Rivera agradece tener con ella a su esposo, el también cantante Lorenzo Mendez, y afirma que en estos duros momentos pensar y rezar es lo que más hace.