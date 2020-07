Conoce la casa de playa donde Susana Rentería le presume su figura de infarto a sus fans

View this post on Instagram

G R A C I A S 🙌🏼🤍 Hoy no voy a pedir voy a agradecer por que a pesar de esta situación que no mentiré me a dejado días sin dormir , ataques de ansiedad , estrés y demás no solo a mi a todo el mundo sin mencionar los miles de afectados por casos de COVID ( no entrare más en ese tema ) voy a tomar lo bueno de esto y es que me esta haciendo crecer y madurar como ser humano a niveles que nunca imaginé dicen que el verdadero cambio viene desde la incomodidad no lo sé pero puedo decir que hoy soy la mejor versión de mi 🤍 Gracias VIDA 🙌🏼 por permitirme cumplir un año más 🙏🏻 26!🎂 #setting @lorellasmx