Hallan muerto en NJ a sacerdote del Bronx tras escándalo de robo y esclavitud sexual

Feligreses lo acusaron de usar $1 millón de dólares de su parroquia para perversiones

Peter Miqueli, el deshonrado sacerdote “esclavo sexual” acusado de malversación de $1 millón de dólares de su parroquia del Bronx (NYC) para pagar sesiones con su “maestro” de sadomasoquismo, fue encontrado muerto en su casa de Nueva Jersey el jueves.

La policía local dijo que Miqueli, quien acababa de cumplir 57 años, falleció en su casa en Brick Township, pero se negó a proporcionar más detalles sobre la causa de la muerte, diciendo que la oficina forense del condado Ocean está manejando el caso.

Miqueli renunció como pastor de la parroquia “St. Frances de Chantal” en Throgs Neck (NYC) en 2015 en medio de acusaciones de que había gastado el dinero para financiar sus sesiones con su “maestro” de sadomasoquismo, Keith Crist.

Las acusaciones sórdidas se hicieron en una demanda civil presentada por feligreses, quienes también afirmaron que Crist “obligaba al Padre Maqueli a beber su orina”, y que éste usó $60 mil dólares de los fondos robados para comprar “drogas ilícitas y recetadas”.

También supuestamente utilizó el efectivo para comprar su casa de $264 mil dólares en Brick Township y para pagar el alquiler del apartamento de Crist en East Harlem.

Joseph, uno de los once hermanos de Miqueli, dijo que no sabía las circunstancias detrás de la muerte del ex sacerdote. “No sé qué le pasó a mi hermano. Ni siquiera me dicen dónde lo encontraron, cómo lo encontraron”, comentó a New York Post.

Los dos no se habían hablado en años. Pero Joseph siempre le enviaba mensajes de texto el día de su cumpleaños, el 7 de julio. “No importa lo que hizo, él todavía era mi hermano y aún lo amo”, dijo Joseph.

Tras las acusaciones, no se presentaron cargos contra Miqueli y el destino de la demanda de los feligreses en 2015 no quedó claro en los registros.

En ese momento, la Arquidiócesis de Nueva York dijo que no había corroborado ninguna acusación de robo contra Miqueli, y entregó sus hallazgos a la Oficina del Fiscal del Distrito del Bronx.

En 2017, los fiscales concluyeron que Miqueli robó $22,450 dólares de la Iglesia St. Frances de Chantal, dinero que la arquidiócesis reembolsó.

