Un lugar que resuelve cualquier problema

Hoy te quiero compartir uno de mis mejores secretos, el lugar donde logro resolver mis problemas, tener ideas para crear contenido y hasta me ilumina para tomar las decisiones más relevantes de mi vida como una inversión, la firma de un contrato o una decisión del corazón.

Mi mejor lluvia de ideas ocurre mientras me baño y si es con agüita caliente mejor. ¡Si así como lees, mis mejores ideas surgen cuando estoy en la ducha lavándome el cabello!. Esto es más común de lo que te imaginas nos pasa a todos solo que algunos no se dan cuenta porque toman una ducha a las carreras y a duras penas se quitan el jabón.

Según estudios donde han analizado el cerebro explican que te puede llegar una súper idea realizando cualquier tarea mecánica, como cuando te bañas, ya que es un escenario ideal donde tu mente se relaja, no tiene que trabajar de más y los pensamientos fluyen con facilidad porque no estas pegado ni de tu celular, tu computadora ni del televisor, en otras palabras no estas haciendo nada más que dejar que el agua corra.