Asesinan a balazos a hermano de jugador del Tottenham, tenía 26 años

El hermano de Serge Aurier, jugador del Tottenham, fue asesinado este lunes por la mañana en Toulouse, Francia.

Según medio locales, Christopher fue asesinado a tiros. Europa 1 afirma que los vecinos llamaron a la policía después de encontrar al joven de 26 años en el suelo.

Aparentemente el marfileño recibió un disparo en el abdomen. El incidente ocurrió afuera de un club y el asesino huyó. Christopher fue declarado muerto en el hospital de la Universidad de Toulouse.

El Tottenham rindió homenaje a Christopher con una publicación en Twitter.

The Club is deeply saddened to confirm media reports that Serge Aurier’s brother passed away in the early hours of this morning.

Everybody at the Club sends their sincerest condolences to Serge and his family. Our thoughts are with them all. pic.twitter.com/NVw0v9OWCR

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 13, 2020