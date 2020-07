Ni la Virgen María se salva del vandalismo y la anarquía que vive Nueva York

NYPD está buscando a la persona que pintó con graffiti una estatua de la Virgen María en Queens, e investigando el daño como un posible delito de odio.

La estatua afuera de “Cathedral Prep School and Seminary” en la calle 92 fue atacada la madrugada del viernes.

Este fin de semana, la policía de Nueva York lanzó una imagen de vigilancia del sospechoso de haber escrito la palabra “IDOL” (ídolo) a lo largo de la estatua, alrededor de las 3 a.m.

“En este momento, no sabemos realmente quién (lo hizo), no sabemos por qué”, dijo el padre James Kuroly, rector-presidente de Cathedral Prep, a la estación radial 1010 WINS. “Es un caso triste sobre dónde estamos”.

El personal descubrió el vandalismo cuando se presentaron a trabajar el viernes por la mañana. La estatua fue limpiada y restaurada horas después.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Statue of Virgin Mary vandalized outside Queens school and seminary https://t.co/iyz5RIjC0m pic.twitter.com/ymu9NJX0fk

— Eyewitness News (@ABC7NY) July 13, 2020