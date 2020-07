Duelo mortal: hombre y su hijastro quinceañero se balean el uno al otro en Nueva York

Un adolescente y su padrastro se mataron a tiros en Queens ayer tarde, reportó NYPD, en una escalada doméstica de la violencia armada que se ha incrementado en las calles.

El adolescente de 15 años y su padrastro de 34 estaban en el medio de una disputa cuando las balas sonaron alrededor de las 2 p.m. en 2815 Deerfield Road en Far Rockaway.

La naturaleza del altercado no estuvo clara de inmediato, pero ambos tenían armas y se dispararon el uno al otro, dijeron fuentes policiales a New York Post.

Las víctimas no han sido identificadas.

