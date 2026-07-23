Verizon despedirá a 3,000 empleados en EE.UU. para reducir gastos por $5,000 millones

Verizon Communications anunció que despedirá a alrededor de 3,000 empleados en Estados Unidos como parte de un plan para reducir gastos por $5,000 millones. La reestructuración incluye la transferencia de 274 tiendas propias a operadores de sus franquicias y se suma al recorte previo de más de 13,000 despidos realizados en noviembre de 2025, para un acumulado de más de 16,600 puestos eliminados bajo la dirección del CEO Dan Schulman.

El anuncio de la telefónica fue realizado el 16 de julio de 2026 y afectará directamente a trabajadores de tiendas minoristas y personal corporativo. La intención es eliminar de su nómina a unos 2,500 empleados de retail y desaparecerán otros 500 puestos corporativos de forma directa.

¿Qué implica el recorte para los trabajadores afectados?

Los cambios entrarán en vigor el 16 de agosto de 2026, según confirmó la empresa a través de un comunicado interno y aclaró que la mayoría de los empleados de tiendas transferidas mantendría su puesto, pero cambiarán de empleador: los franquiciatarios que asuman las 274 ubicaciones que serán transferidas.

“Nuestra estructura de costos actual limita nuestra capacidad de invertir significativamente en nuestra propuesta de valor al cliente”, explicó el director ejecutivo de Verizon, Dan Schulman, en un memorando enviado a empleados en noviembre pasado, cuando la empresa inició su proceso de reestructuración.

Tras la transacción, Verizon conservará la operación de 1,000 tiendas propias y unas 5,000 tiendas franquiciadas que administran seis grandes operadores para mejorar la experiencia del cliente.

La tercera ola de despidos en nueve meses

Este es el tercer recorte bajo el mando de Schulman, quien tomó las riendas de la empresa en octubre de 2025 procedente de PayPal. En conjunto, la compañía ha eliminado o transferido más de 16,600 puestos desde entonces.

El primer anuncio ocurrió tan pronto como el 20 de noviembre de 2025, cuando Verizon eliminó más de 13,000 empleos, equivalentes al 20% de su fuerza laboral no sindicalizada, el mayor recorte individual en la historia de la empresa. En mayo de 2026 se sumó una segunda ronda que implicó “varios cientos” de posiciones, principalmente aplicadas en las oficinas centrales de Basking Ridge, Nueva Jersey.

Un vocero de Verizon aseguró que el recorte de julio “no tiene relación con la inteligencia artificial”. Sin embargo, esa afirmación contrasta con declaraciones previas del propio Schulman, quien dijo durante la presentación de resultados de la empresa en el primer trimestre que la empresa espera estar “sustancialmente completa con toda esa pila tecnológica de IA para julio”.

Los números detrás del ahorro corporativo

De acuerdo con el director financiero, Tony Skiadas, Verizon busca reducir sus gastos operativos en $5,000 millones para finales de 2026, además de generar $1,000 millones adicionales en sinergias anuales de costos para 2028. Estas cifras se traducen en menos contratistas, retiro de infraestructura de cobre obsoleta y una reducción del espacio de oficinas y tiendas físicas.

La empresa reportó ingresos trimestrales al alza de 2.9% hasta $34,400 millones y una utilidad ajustada por acción de $1.28, equivalentes a un crecimiento de 7.6%. Verizon añadió además 55,000 nuevos clientes de telefonía pospago en el primer trimestre, su primer resultado positivo en esa métrica para un primer trimestre desde 2013.

¿Qué pueden hacer los trabajadores de Verizon afectados?

Los empleados que trabajan en alguna de las 274 tiendas transferidas deben confirmar directamente con su gerencia si conservarán su puesto mediante un nuevo operador franquiciado antes del 16 de agosto. Verizon mantiene además más de 1,000 vacantes activas en su sitio de empleos, a las que el personal desplazado puede aplicar de forma prioritaria.

Quienes dependen de servicios de Verizon no deben esperar cambios inmediatos en tarifas, ya que la reducción de costos se enfoca en operaciones internas y no en aumentos de precio hasta ahora.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre el nuevo recorte de 3,000 puestos de Verizon

¿Cuándo entran en vigor los despidos de Verizon?

Los cambios se implementarán a partir del 16 de agosto de 2026, según confirmó la compañía.

¿Cuántas tiendas venderá Verizon?

La empresa transferirá 274 tiendas propias a operadores franquiciados, quedándose con unas 1,000 tiendas corporativas.

¿Los empleados de las tiendas vendidas perderán su trabajo por completo?

No necesariamente. La mayoría mantendría su puesto, pero a cargo de un nuevo dueño franquiciado, aunque saldrían de la nómina directa de Verizon.

¿Este recorte está relacionado con inteligencia artificial?

Un vocero de Verizon lo negó explícitamente, aunque declaraciones previas de su CEO sí vincularon rondas anteriores de despidos con la adopción de IA.

¿Cuántos empleos ha eliminado Verizon en total desde 2025?

La cifra combinada bajo el liderazgo de Dan Schulman supera los 16,600 puestos cortados o transferidos en menos de un año.

Conclusión

La estrategia de Dan Schulman de “adelgazar para crecer” ha mostrado resultados financieros positivos hasta ahora, pero el patrón de recortes trimestrales sugiere que Verizon podría anunciar nuevas reducciones antes de que termine 2026, especialmente si la meta de ahorro de $5,000 millones no se cumple en el plazo previsto.

Para los trabajadores empleados en tiendas y centros de atención al cliente, la recomendación es mantenerse informados sobre el estatus de transferencia de su tienda y explorar activamente las vacantes internas antes de la fecha límite de agosto, en caso de que sus condiciones laborales sufran alguna reducción.

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