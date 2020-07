Hoteles de Miami anuncian despidos masivos por el coronavirus: miles están en la calle

El sector turístico es el motor de la economía en el sur de la Florida y ha quedado gravemente afectado por la pandemia

La industria hotelera es crucial para la economía del sur de la Florida. A medida que los hoteles intentan atraer a los turistas y su dinero, muchos de los trabajadores de esos establecimientos que aún mantienen su puesto se preguntan si es seguro volver a trabajar.

Los empleados de hoteles se encuentran entre los más afectados por la pandemia del coronavirus.

Last week we did a story on laid off Faena Hotel bellman John De La Hoz. He has 5 kids – and despite trying, he was having trouble collecting unemployment and rent assistance in Miami Beach. Thanks to viewers and followers – he now has a new job and received help paying his rent. https://t.co/z1pa2ISJz1 pic.twitter.com/MkNirkC2pe — Brian Entin (@BrianEntin) May 28, 2020

Hasta ahora, miles han sido suspendidos desde marzo con la esperanza de reincorporarse al trabajo. Sin embargo, no ha sido hasta ahora que se han dado cuenta de que sus despidos serán permanentes.

Alan Betancourt es uno de los miles de trabajadores del sector hotelero en el sur de la Florida y teme por su futuro. El popular hotel Faena, donde él trabaja como mesero, anunció despidos masivos en los próximos días.

Miami Beach's Fontainebleau hotel is asking a federal court to chuck a pause a union grievance alleging it owes benefits to thousands of employees it laid off in the pandemic. It says it could be on the hook for millions in payouts, @joycehanson reports. https://t.co/m6nzU5Ojgr pic.twitter.com/xE1FFOsRfq — Jon Steingart (@jonsteingart) June 29, 2020

“Estoy realmente nervioso. No veo un futuro para la hospitalidad en este momento. No sabemos cuánto tiempo durará esta pandemia”, señaló.

En una carta fechada el 10 de julio, y según reveló la estación Local 10 News, el hotel dijo que debido a la pandemia “despedirá permanentemente” a 220 empleados a partir de septiembre.

Por ahora, Betancourt solo está suspendido temporalmente. “Si no me devuelven la llamada, eso es todo. Ya estoy despedido, básicamente nos pre-despidieron”, comentó.

We’re excited to share that two more of our sister hotels @mo_miami and @mo_canouan have reopened. Whether you’re seeking city views by the bay or a Caribbean paradise, we invite you to satiate the travel bug and reacquaint yourself with an MO experience #ImAFan #mandarinoriental pic.twitter.com/vaLd8VxmYG — Mandarin Oriental (@MO_BOSTON) July 1, 2020

La pandemia ha afectado duramente a los hoteles del sur de la Florida. Según los documentos presentados ante el estado, a finales de junio, el hotel Fontainebleau anunció que despedirán a más de 1,300 trabajadores, citando un rápido descenso de las reservas y miles de cancelaciones.

Algo parecido ocurrió en el hotel Diplomat de Hollywood, con 915 en la calle.

Betancourt decía que cuando los hoteles abrieron sus puertas después de cerrar en marzo, lo hicieron con personal reducido mientras se veían obligados a adaptarse a los nuevos protocolos de seguridad.

“Básicamente estábamos todo el día haciendo cinco funciones diferentes. Los huéspedes no suelen utilizar mascarillas, no cumplen con la distancia social, están buscando fiesta”, comentaba.

The Trump National Doral resort is among the high-profile hotels in Miami Dade that have laid off workers due to the tourism shutdown. https://t.co/ScdRSMiel9 — Miami Herald (@MiamiHerald) April 16, 2020

“Estoy realmente nervioso en este momento. Acabo de tener mi primer hijo. Nació hace poco y ahora no tengo idea de lo que me espera”, comentaba.

Otros negocios hoteleros importantes que se han visto afectados son el Mandarin Oriental, que despedirá a 180 trabajadores, el JW Marriott Turnberry Resort en Aventura, con más de 300, y en South Beach, la discoteca Story ha anunciado que dejará en la calle a 109 trabajadores.