Muro del Polo Sur: cómo es la gigantesca estructura de galaxias recién descubierta cerca de la Vía Láctea

Tiene 1,400 millones de años luz de tamaño. Por eso no es de extrañar que sus descubridores lo hayan bautizado como Muro del Polo Sur.

Esta estructura masiva, una de la más grandes que se hayan descubierto, contiene cientos de miles de galaxias.

Además está a 500 millones de años luz de la Vía Láctea, una distancia corta en términos cósmicos.

El hallazgo fue publicado recientemente por un equipo internacional de astrónomos en la revista The Astrophysical Journal.

En el espacio, las galaxias no se encuentran esparcidas de manera aleatoria, sino que se agrupan en estos muros y conforman lo que los astrónomos llaman la Red cósmica.

Los muros de galaxias son enormes filamentos de gas de hidrógeno en los que las galaxias se encadenan como perlas en un collar, explicó la revista LiveScience.

Debido a su complejidad y su distancia, la imagen del muro no está basada en la observación directa con un telescopio.

Además, el muro ha estado escondido durante años en medio de nubes moleculares y polvo justo detrás de nuestra propia galaxia, en una región llamada Zona de Oscurecimiento Galáctico.

Su presencia, en las inmediaciones del Polo Sur celeste, se detectó gracias a los datos que los investigadores empezaron a recabar hace 3 años.

“No la podemos ver directamente pero podemos ver su influencia gravitacional”, explica en conversación con BBC Mundo el cosmógrafo Daniel Pomarède, profesor de la Universidad de Paris-Saclay y parte del equipo de investigadores.

📣Discovery alert !📣

Cosmographers discover the South Pole Wall, a giant filament stretching 1.4 billion light years across. Located in the direction of the Celestial South Pole, it is comparable to the Sloan Great Wall, at half the distance.

➡️ https://t.co/PyHXeK9B4v pic.twitter.com/FzhlYiNmDc

— Daniel Pomarède (@DanielPomarede) July 10, 2020