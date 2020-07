Podría romperse la “burbuja”: la falta de sexo de los jugadores es la principal amenaza en el regreso de la NBA

La “burbuja” en la que se reanudará la NBA a partir del próximo mes es una de las resoluciones más polémicas para reactivar el deporte. Aunque la organización pueda ser impecable, el margen de error y el “factor humano” pueden desinflar la burbuja por razones bastante obvias.

Este aislamiento consiste en tener a los jugadores confinados en varios resorts de Disney World, en Orlando, con todas las comodidades y facilidades, es verdad, pero sin vida social ni familiar, sin acompañantes… sin sexo.

Los jugadores de la NBA son sexualmente muy activos y luce completamente inviable que puedan pasar hasta tres meses encerrados sin sus esposas quienes están casados y sin sus parejas, los solteros. Al menos así lo piensa Stephen A. Smith, analista estrella de ESPN:

“¿Realmente creemos que las ‘actividades recreativas’ a las que están acostumbrados estos tipos van a estar paralizadas durante tres meses?”, se preguntaba Smith.

“Alguien tiene que decirlo: ¿De verdad creen que van a estar, los que están casados, sin sus esposas y los que no están casados sin alguna mujer. No durarían tres semanas y mucho menos tres meses”, aseguró el comentarista especializado.

Algunos sitios de contenido para adultos ya les han ofrecido a los jugadores paquetes VIP para poder -de alguna forma- satisfacer sus necesidades, sin embargo, parece insuficiente. Es por ello que los expertos aseguran que este será el factor por el que pueda “explotar la burbuja” de la NBA en Disney.

"LeBron James wrote on Twitter that heading to Florida feels like going to prison."

"Sir Alex Ferguson, the former Manchester United manager, encouraged his charges to marry young, believing it would quench their thirst for wild partying." https://t.co/jzcxudsgYO

— Felipe (@torres_salas) July 15, 2020