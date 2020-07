Trump cambia de ‘look’ y se deja ver con canas

El color del cabello del presidente Donald Trump es un misterio, porque en su juventud se veía castaño claro, casi rubio, pero conforme avanzó su edad el tono de la melena también cambió.

Desde campaña y hasta hace unos días como presidente, el republicano lucía su tono casi naranja de cabello, pero recientemente parece que busca verse más natural al mostrar sus canas.

De hecho, el cabello del presidente Trump ha sido un tema recurrente en algunos medios, sobre todo programas de espectáculos, así como en redes sociales, donde se han viralizado imágenes sobre supuesta calvicie.

El propio mandatario ha sacado a relucir el tema de su callero en entrevistas y en sus mítines, donde ha defendido tener mejor melena que “la mayoría de mis amigos”.

If we make this the most viral tweet ever maybe @realDonaldTrump will resign—or leave twitter. Hopefully both. pic.twitter.com/rXv0ntmtt4

— Scott Dworkin (@funder) February 8, 2020