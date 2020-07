Adamari López enfrenta un nuevo reto fitness

Después de todos los piropos que ha recibido Adamari López por perder peso, ahora va por un reto más fuerte

Desde el inicio del año, “La Chaparrita” de Telemundo, Adamari López, no ha cesado en conseguir el objetivo de cambiar su estilo de vida, no sólo para verse más flaca y bella sino para sentirse mejor y más motivada. No ha sido un camino fácil y mucho menos, rápido. Pero sí muy satisfactorio para la hermosa conductora de Un Nuevo Día.

Ya una vez obtenido esos ansiados kilos menos, la presentadora consentida por todos ha decidido unirse a un segundo reto físico después de haber culminado el primero con éxito. ¿Cómo lo hará?. De la mano de su coach Yasmany y obviamente en la otra tendrá a su amado, Toni Costa.

Se trata del reto “Ready in 4 weeks”, en donde se coordina el cardio con una dieta desintoxicante y se debe ganar más resistencia y fuerza a través de unas rutinas muy fuertes. El reto anterior le sirvió a Adamari para poder prepararse para éste y el peso perdido la ha ayudado a sentirse mucho más ágil. Así que se apuntó y desde el lunes está poniendo toda su dedicación por poder alcanzar la meta que añora.

No hay duda que, Adamari López no sabe lo que es rendirse. No sólo ha librado batallas de salud y personales a lo largo de su vida, sino que ahora quiere demostrarle al mundo que cambiar de hábitos sí es posible de una manera saludable y que, “si ella lo logró, cualquiera puede hacerlo”.