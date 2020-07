Las emotivas palabras de Iker Casillas tras coronarse campeón con el Porto sin jugar un solo minuto

View this post on Instagram

El tiempo hace olvidar casi todas las cosas. Eso dicen. Y que es el mejor remedio para curar momentos desagradables. Hacia 15 meses que no habia vuelto a pisar Dragão (allá por abril de 2019 jugué mi último partido frente a Santa Clara) y tengo que reconocer que me volví a emocionar. Un paseito para el área. Una visión panorámica del campo. Una mirada más duradera a las porterías… Muchos recuerdos y sentimientos! Ayer me alegré enormemente del campeonato conseguido. Los jugadores y el club @fcporto se lo merecen. Es un celebración distinta. SIN ALIÑO o DESALIÑADA (como les suene mejor). Esa lechuga fresca. Ese tomate sabroso. Atún para el que quiera. Cebolla, maiz,… Pero falta la dosis de sal, aceite y vinagre que cada uno quiera dar. Aún así, la gente celebró un campeonato. ESTE CAMPEONATO. Pasará a la historia por todo lo que ya sabemos de Covid-19 y tal. Espero que sea el último que se gana así. Y espero que el próximo, como es lógico, lo vuelva a ganar el @fcporto!! Parabéns ⚪🔵 🏆🥇👏