Hispana detenida por golpes a policías durante protestas en puente de Brooklyn

Chanice Reyes, residente de Nueva Jersey, fue arrestada y acusada en relación con un ataque contra agentes de NYPD durante las protestas del miércoles, dijeron las autoridades.

Reyes, de 24 años, fue acusada de dos cargos de asalto a oficiales de policía con un bastón, informó Pix11.

El incidente tuvo lugar a las 10:10 a.m. durante una protesta en el puente de Brooklyn, en medio de múltiples enfrentamientos entre oficiales y manifestantes que denuncian abuso policial y racismo.

Adicionalmente, Quran Campbell (25) también fue arrestado por cargos similares y luego liberado sin fianza. Presuntamente golpeó al jefe de policía de Nueva York, Terence Monahan, y a otros dos oficiales durante las protestas en la costa Manhattan del puente.

Campbell, residente de El Bronx, fue procesado por cargos de asalto en el tribunal penal de Manhattan y se le concedió la libertad supervisada, reportó New York Post.

Otro joven de El Bronx, Banks Shaborn (25), también fue procesado ayer después de presuntamente golpear varias veces en la cara al teniente Richard Mack, del Grupo de Respuesta Estratégica de NYPD. Se le aplicó una fianza de $10 mil dólares

Varios otros fueron arrestados durante las violentas protestas del miércoles. Ese día también fue incendiada una patrulla de NYPD en West Village.

Chanice Reyes, 24, of Morris Plains, N.J., was taken into custody Thursday near City Hall in Manhattan after officers smelled marijuana coming from her car, the New York Post reported.

Police said Reyes was the cane-wielding attacker caught on video that left officers injured.

