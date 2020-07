Villaluz, ‘Chaco’, Crosas y hasta la esposa del ‘Cata’ Domínguez se acaban en críticas a Javier Aquino por despreciar al Cruz Azul

Aquino es el nuevo "villano favorito" de los cruzazulinos

Las palabras de Javier Aquino en las que despreció a Cruz Azul calaron muy profundo y tocaron fibras sensibles para gente que siente, vive, y respira de los colores de la Máquina.

Tras la derrota de Tigres ante Cruz Azul en la Copa por México por la vía de penales, la frustración apareció en Aquino, quien olvidó que se formó como futbolista en La Noria, y dijo: “30 años sin ganar nada y siguen reclamando. Ganan un partido acá (Copa) y se creen. Ándale Cata, levanta la Copa”, fueron las palabras que de inmediato lo convirtieron en villano.

Los reclamos de gente vinculada a la Máquina aparecieron de inmediato. César Villaluz publicó una fotografía en su cuenta de Instagram, en la que aparece junto a Aquino, dejándole un recado: “Jamás se olvida lo que Cruz Azul representó”, pues ambos tuvieron un proceso de formación con el cuadro celeste.

Uno de los cruzazulinos más recalcitrantes como Christian “Chaco” Giménez, también dio su punto de vista.

“A mí me sorprendió mucho lo de Javier, y no quiero ser duro con él pero se equivocó rotundamente porque yo también veo el contexto que es una situación de calentura pero él las personas que nombra (Cata Domínguez) también están involucradas en lo que fue Javier como jugador. Yo lo quiero mucho, es un chico extraordinario pero hoy se equivocó bastante porque uno tiene que ser agradecido y creo que lo es, no me hirió lo que dijo pero sí es grave, y lo entiendo en el contexto que se dio pero obviamente no comparto”, dijo en entrevista para MedioTiempo.

También se hizo presente Marc Crosas, quien ahora es analista en TUDN, y también criticó a Aquino en su cuenta de Twitter.

¿Si sabe Aquino que él, yo, y muchos más, formamos parte del gran grupo de jugadores que lleva “30 años sin ganar nada” en Cruz Azul? Digo… https://t.co/WhBoT3y5cJ — Marc Crosas 🎗️ (@marccrosas) July 16, 2020

Y por si fuera poco, hasta la esposa del “Cata” Domínguez escribió un mensaje dedicado al jugador de Tigres en su cuenta de Instagram.

“El soberbio no se dará cuenta, ni respetará, mucho menos agradecerá de donde viene. El soberbio no tiene memoria porque hoy los pies los tienes arriba del piso, mañana quien sabe. Agradezcan siempre de donde vienen, de donde salen”, fue lo que escribió Priscila Domínguez, pareja del “Cata”.

El capítulo de una novela de drama, eso es lo que desencadenó Javier Aquino con sus declaraciones en un momento de calentura.