Ahora lleva a México en la piel: Andy Ruiz presume su nuevo tatuaje

Mientras continúa entrenando y buscando rival para su próxima pelea, el excampeón Andy Ruiz se da tiempo para disfrutar otros aspectos de su vida y compartirlos en redes sociales. En esta ocasión presumió a través de sus historias de Instagram que se realizó un tatuaje en el antebrazo izquierdo.

En las imágenes se observa que la nueva pieza va de su muñeca a su bíceps y que tiene detalles alusivos a México, concretamente a la época prehispánica, ya que se compone de una pirámide y un cráneo, que probablemente simboliza el culto a la muerte. Más arriba se alcanza a ver el diseño del calendario azteca, sólo que aún sin tinta, porque tal y como la publicación del pugilista lo indica, apenas es la primera sesión y un tatuaje tan grande requiere al menos dos. Seguramente dentro de unos días nos presumirá cómo queda ya con la segunda parte.

En cuanto a lo deportivo, Ruiz continúa ejercitándose con ayuda de Jorge Capetillo, antes de darle la estafeta a Eddy Reynoso, su próximo entrenador, cuando tenga definida su próxima pelea, para la cual aún está buscando rival. De hecho hace poco le preguntó en redes a sus seguidores contra quién les gustaría verlo enfrentarse.

Entre las respuestas que recibió hubo nombres como Luis Ortiz, Tyson Fury y Dillian White, aunque este último lo desairó al llamarle “gordo” y mandarlo a “comer pastel”.

Who would you like to see me fight next?

— AndyRuizjr (@Andy_destroyer1) June 26, 2020