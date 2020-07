El Gordo y la Flaca lamenta la muerte de “El Dany”, reguetonero de 31 años del dúo “Yomil y El Dany”

View this post on Instagram

Falleció esta madrugada de un infarto “El Dany” @danny_mas_duro reguetonero cubano de 31 años del dúo @yomilyeldany 🙏 Le enviamos nuestro más sincero pésame a su familiares a @yomil_champions y a todos sus amigos. 🎼 ✝️🕊 #qepd 🙌