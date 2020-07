Francisca Lachapel promueve una mascarilla con la que no tendrás que ocultar tu sonrisa

View this post on Instagram

¡Miren esta chulería! Finalmente puedo regalar sonrisas con esta mascarilla y aunque fue diseñada para nuestros hermanos sordomudos, quienes no tenemos esa condición, con ella podemos disfrutar de un beneficio. Fíjense que la pedí online, me acaba de llegar y se las quería mostrar a ustedes. Si supieran que esto me ha hecho muy feliz hoy. Y es porque una de las tantas cosas que me aturde de toda esta locura que estamos viviendo, es que vemos la mitad del rostro de la gente. Cuando tenemos la mascarilla puesta tenemos que decir que estamos sonriendo. Pero saber que hay personas que están tratando de hacer lo mejor que pueden y se empeñan en crear productos como este, que hacen más llevadera esta realidad temporal para otras personas: ¡Me enorgullece! ¡Escuchen!, esto también pasará, y recordaremos anécdotas cómo está. En mi página de Facebook les compartí un video donde la pueden apreciar mejor y también les digo lo que me gusta y lo que no, de esta mascarilla. Mas adelante les comparto la marca y donde la compré, ¿les parece? ¡Feliz fin de semana!