La batalla del “Vasco”: el Leganés necesita ganar sí o sí a un Real Madrid que no descansará a nadie

La única posibilidad de permanencia del equipo "pepinero", pasa por derrotar al Campeón

El Leganés recibe al Real Madrid ya campeón de Liga, con la obligación de ganar y todavía esperar el resultado del Celta de Vigo, si no quiere que este sea el último partido en la máxima categoría del fútbol español.

Todo lo que no sea el triunfo daría como resultado al equipo que dirige Javier Aguirre en segunda división, incluso consiguiéndolos no hay garantía, pues el Celta de Vigo podría ganarle al Espanyol y hacer inútiles los esfuerzos pepineros, pero esa es una batalla que el “Vasco” no puede pelear también.

Sin duda un reto de gran complicación que los blanquiazules afrontan con la moral por las nubes gracias a los últimos resultados, pues han sumado diez puntos de doce posibles con victorias ante dos rivales con aspiraciones europeas como el Valencia y el Athletic de Bilbao a domicilio.

¡ORGULLO MEXICANO!🇲🇽 Cuando Javier Aguirre llegó al Leganes el equipo tenía una victoria en 12 partidos, último lugar. Hoy ganó vs Bilbao y llegará a la última jornada con vida para salvarse del descenso. Tienen que ganarle al Real Madrid o esperar que celta pierda. pic.twitter.com/JZRPfbUnON — Analistas (@_Analistas) July 16, 2020

Eso sí, aunque los antecedentes podrían parecer sentenciar al Leganés, que nunca le han ganado al equipo merengue en competencia liguera, los mismos le dan una esperanza pues en Copa del Rey los han vencido hasta en dos ocasiones, una de ellas, la lograda en el Santiago Bernabéu en la vuelta de los cuartos de final de la edición 2017-18 y que sirvió para remontar la eliminatoria. Una de las derrotas más dolorosas de la primera era Zidane en el Madrid.

Para meterle más emoción todavía, Aguirre no ha querido revelar las bajas con las que cuenta el grupo, por lo que podría aparecer por sorpresa alguno de los lesionados las últimas semanas como Guido Carrillo u Óscar Rodríguez.

Goles y actitud. El Lega llegará vivo a la última jornada, y se salvará si gana al Real Madrid y el Celta pierde o empata contra el Espanyol.

Pero, pase lo que pase, nuestros nietos no nos creerán cuando les contemos qué pasó esta temporada. Athlétic Club 0-2 C.D. Leganés. pic.twitter.com/1aOwz3RV3C — Carlos Silva (@silvacarlosTW) July 16, 2020

El Real Madrid no se juega poco: busca su undécima victoria consecutiva y además un “Pichichi Colectivo” que le quiere dar el equipo al francés Karim Benzema quien se encuentra a dos goles de Leo Messi y no se sabe si participará en el último partido del Barça.