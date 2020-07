“Es un entrenador mediocre”: Hristo Stoichkov crítica a Quique Setién tras no conseguir el título con Barcelona

La leyenda culé explotó contra los altos mandos del club

Al regresar del parón de La Liga a causa del coronavirus, Barcelona marchaba como primer lugar de la tabla y todo parecía indicar que se llevaría el campeonato. Sin embargo, los culés dejaron ir puntos importantes en sus últimos encuentros y fueron rebasados en puntos por el Real Madrid, que se coronó este jueves.

Para Hristo Stoichkov, leyenda del fútbol búlgaro y ex delantero culé, la culpa del fracaso del Barcelona es de Quique Setién y su asistente, pues tienen una mentalidad mediocre: “¿En qué ha fallado el Barça? En la mentalidad de un entrenador que es mediocre, él y su asistente. Mil millones se gastó (Barcelona) y no ganó nada”, declaró el ex delantero de Bulgaria en una entrevista para TUDN.

"Quique Setién es un entrenador mediocre". 😡 Hristo Stoichkov estalla contra el actual entrenador del Barcelona tras la derrota ante el Osasuna. 😱#Barcelona | #QuiqueSetién | #RealMadrid 🔴 En vivo

Hristo también cuestionó a Bartomeu, presidente del FC Barcelona, sobre el misterioso despido a Valverde, cuando el Barça se encontraba como primer lugar de La Liga: “Echó a Valverde cuando iba primero en la Liga. ¿Por qué no lo echabas después del 3-0 de Roma, del 4-0 en Liverpool o de perder la Copa contra el Valencia?”.

Stoichkov llegó al Barcelona en 1990 y con los culés ganó cuatro ligas españolas de forma consecutiva, la Copa de Europa en 1992, cuatro Supercopas españolas, dos Copas del Rey y dos Supercopas de Europa.