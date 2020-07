VIDEO: Campeón de motociclismo Marc Márquez se rompe el brazo en su regreso a las pistas

El multicampeón de motociclismo Marc Márquez sufrió un accidente este domingo al derrapar en la parte final del Gran Premio de España correspondiente a la categoría MotoGP, en percance que le provocó la fractura del brazo derecho y pone en duda su continuidad en la temporada que recién comenzó tras el paro a causa de la pandemia por COVID-19.

Márquez, quien apenas en la quinta vuelta se había salvado casi milagrosamente de caer al asfalto, perdió posiciones al ubicarse en el décimo sexto sitio, comenzando una remontada que estuvo a punto de consagrar con un podio, el cual se vio interrumpido por el accidente.

😱 @marcmarquez93 will undergo surgery after this horrendous crash at Jerez!

We wish the world champion the very best in his recovery! 💪#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/BOSmDo7dfG

