¿Le están pagando lo adecuado?: Lo que debe saber del reciente aumento de sueldo mínimo en Los Ángeles

Desde el 1 de julio del 2020 entró en vigor el nuevo sueldo mínimo por hora en la ciudad de Los Ángeles y la comisionada Laboral de California, Lilia García-Brower, instó a las personas a denunciar cualquier violación de sus derechos sin importar su estado migratorio.

La Ordenanza del Sueldo Mínimo del Condado de Los Ángeles vigente desde el año 2016, estableció incrementos anuales durante cinco años consecutivos para empleadores con menos de 25 empleados y aquellos con más de 26 en nómina.

El condado tiene un calendario de aumento distinto al estatal y solo aplica para la ciudad de Los Ángeles y las áreas no incorporadas.

En la ordenanza de 2016 se estable que los empleadores de todo el condado deben pagar, desde el pasado 1 de julio de 2020, un total de $14.25 dólares por hora si tienen menos de 25 empleados y $15 dólares por hora cuando tienen de 26 trabajadores en adelante.

La comisionada laboral de California, Lilia García-Brower, aseguró que el aumento es un derecho que tienen todos los trabajadores sin importar su estado migratorio. Incluyendo los de tiempo parcial, los que están a prueba o entrenando y que trabajan por lo menos dos horas en una semana dentro de una área no incorporada del Condado de Los Ángeles.

The local #minimumwage just increased for thousands of #California workers around the greater #LosAngeles and #BayArea. Wondering if a local law applies you?

Check out the @UCBLaborCenter Inventory of US City and County Minimum Wage Ordinances: https://t.co/aL821VpwGw

— CA_Labor_Commissioner (@CA_LaborCommr) July 2, 2020