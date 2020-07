Se disparan solicitudes de ayuda para pagar renta de vivienda en L.A.

Crean lista de espera para en caso de que obtengan mayores fondos de asistencia

Más de 200,000 solicitudes de asistencia financiera para pagar la renta de sus viviendas fueron presentadas a la Ciudad de Los Ángeles, cuando el Programa de Alivio para Inquilinos solo podrá asistir a 50,000 personas con un total de $2,000 por casa. Es tanta la necesidad que las aplicaciones se cuadruplicaron, superando la disponibilidad de ayuda municipal.

Sandra Mendoza, portavoz del Departamento de Vivienda e Inversión Comunitaria de la Ciudad de Los Ángeles, afirma que debido a la alta demanda, se creará una lista de espera con las restantes solicitudes precalificadas para en caso de que hubiera más fondos disponibles, o algún solicitante retirara su aplicación.

El lunes 13 de julio comenzó el registro al Programa de Alivio para los Inquilinos, y concluyó el viernes 17 de julio. La meta es ayudar a 50,000 inquilinos con la renta de por alrededor de dos meses. Serán $1,000 por mes que se pagarán directamente al casero, en dos secciones agosto-septiembre y octubre-noviembre.

Desde abril, Mauricia Robles no ha podido pagar completa la renta del departamento que alquila en el área de North Hollywood en la ciudad de Los Ángeles, por eso se apuró a solicitar la ayuda del Programa de Asistencia para Inquilinos creado por el Concejo de Los Ángeles.

“Cualquier ayuda se agradece y es buena en estos momentos, solo que desearía que el proceso de solicitud fuera menos burocrático por la urgente necesidad que tenemos los desempleados y para evitar desalojos”, dice esta inmigrante quien se quedó sin empleo desde el 23 de marzo cuando el gobernador Gavin Newsom ordenó el cierre de negocios en California debido a la pandemia del coronavirus.

Creado a iniciativa de la presidenta del Concejo de Los Ángeles, Nury Martínez, y aprobado por el Concejo Municipal, el Programa de Alivio para Inquilinos por $103 millones es manejado por el Departamento de Vivienda e Inversión Comunitaria de la Ciudad. Está abierto para los inquilinos de apartamentos que ganen el 80% de la media de ingresos, sin importar el estatus migratorio. Es el primer programa que una ciudad en la nación, abre para dar asistencia con la renta a los afectados por el COVID-19.

Mauricia trató de hacer la solicitud online y por teléfono desde el 13 de julio cuando iniciaron las solicitudes, pero no lo consiguió hasta el martes 14 de julio.

“Me avisaron que en dos semanas me dirán si califico. Si es así, tengo que suministrar documentos que demuestren que resido en Los Ángeles; pruebas del alquiler; comprobantes de ingresos correspondientes al 2019 y del impacto financiero a causa del COVID-19 como la carta que me dieron para anunciarme que me había quedado sin empleo”.

Mauricia dice que le está rezando a todos los santos no solo para ser una de las seleccionadas sino porque aprueben más ayuda. “Los fondos que aprobaron son insuficientes para tanta gente que estamos sin trabajo. Lo peor es que esta crisis económica va para largo. No veo por dónde vayamos a salir. No pinta para mejorar. Si no podemos pagar la renta, habrá desalojos, y tener más gente viviendo en la calle, no beneficia a nadie”, advierte.

En su caso, ella y su hermana quien también fue desocupada, pagan $1,525 de renta por mes. “En abril y mayo pagué $1,000 por mes; en junio solo pude dar $500; y en julio, $1,000. La deuda por la renta no pagada se me está acumulando. Debido a mi estatus migratorio, no califico para el desempleo”.

Hace ver que tanto ella como su hermana solicitaron la ayuda para ver si una de las dos califica. “Ahora si que es como sacarse la lotería“.

La concejal Martinez sostiene que la gente necesita asistencia, en particular las comunidades pobres y marginadas que han sido golpeadas duramente en lo económico y la salud durante esta contingencia sanitaria.

Desde semanas atrás, hizo saber que la demanda sería muy alta, por lo que – dice – que esto es un recordatorio de que el gobierno federal tiene que ofrecer miles de millones de dólares más en asistencia para la vivienda durante y después de la pandemia.

Sobre el proceso de selección de los ganadores de la asistencia financiera para el alquiler, Sandra Mendoza precisa que primero se validan los datos. Posteriormente un proveedor se encarga de la selección al azar computarizada, la cual es coordinada por el sistema de división del Departamento de Vivienda e Inversión Comunitaria.

Agrega que las personas serán notificados sobre el estatus de su solicitud durante la última semana de julio y la primera de agosto. Sin embargo, durante el proceso, se le confirmará la elegibilidad al solicitante así como al propietario de la vivienda de alquiler.