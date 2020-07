Don Antero Ugalde reacciona a la próxima boda de su hija, Ana Bárbara: “Ah caray, no me dijo, no sabía”

El padre de la cantante aseguró que no estaba enterado de la boda de su hija, pese a que hace unos días hablaron

Ana Bárbara sorprendió a sus seguidores de Instagram el pasado viernes 17 de julio con la noticia de su próxima boda con Ángel Muñóz, sin embargo, el que tampoco esperaba el anuncio fue el padre de la cantante, quien se enteró por medio de una entrevista.

Don Antero Ugalde no quiere que su hija meta la pata… y menos con un hombre más joven que ella.

A unos días de que Ana Bárbara reveló que su novio Ángel Muñoz le entregó un anillo de compromiso, su papá afirmó que no estaba enterado, pese a que hace unos días hablaron.

“Ah caray, no me dijo, no sabía. Platicamos como una hora y me estuvo diciendo que Pepe Aguilar le va a grabar una canción, y otras cosas“, dijo a la revista TVyNovelas.

El padre de “La Reina Grupera” agregó que hace unos días conoció a su yerno, quien es 15 años menor que su hija, de 49 años.

“Ya está grandecita y sabe lo que hace. Me presentó al chavo con el que ha estado seis años, y pues le dije: ‘Está bueno’. ¡Qué le digo!“, mencionó.