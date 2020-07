Estados Unidos ofrece $5 millones de recompensa por el presidente del Tribunal Supremo de Venezuela

WASHINGTON – El secretario de Estado Mike Pompeo anunció este martes una recompensa de $5 millones de dólares por información que lleve al arresto y enjuiciamiento del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Maikel Moreno, considerado cercano al chavismo.

En un comunicado, Pompeo también sancionó a Moreno y su esposa por estar envueltos “en una significativa corrupción” y aseguró que este “había recibido sobornos para influir en el resultado de casos criminales y civiles en Venezuela”.

“Moreno recibió sobornos a cambio de acciones judiciales, como ordenar a jueces de tribunales inferiores que liberen a acusados específicos o desestimen casos particulares, algo que ocurrió en más de 20 procedimientos judiciales”, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense en su nota.

En Twitter, Pompeo afirmó que Moreno es un “compinche” del presidente venezolano Nicolás Maduro y explicó que la acción de hoy busca enviar un mensaje claro: “EE.UU. se posiciona firmemente contra la corrupción”.

Maikel Jose Moreno Perez, a Maduro crony, used his position of authority for personal gain, accepting bribes to influence the outcomes of criminal cases in Venezuela. In publicly designating him today, we are sending a clear message: the U.S. stands firmly against corruption.

