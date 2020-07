Veterano de la Marina habla después de abuso de la policía en Portland

Las protestas en Portland, Oregon, llevan sucediendo más de 50 días.

Chris David, veterano de la marina de 53 años de edad, le dijo a CNN el domingo que nunca había estado en una protesta, pero decidió ir. Nada más llegar se sintió “enfurecido” al ver a oficiales federales “gestionando” a los manifestantes.

Oficiales federales han sido vistos en la ciudad sacando a los manifestantes de la calle, arrestándolos y colocándolos en vehículos sin marcar durante la semana pasada.

“Iba a preguntar por qué no estaban cumpliendo con su juramento, con la Constitución”, explicó David. “Todo lo que quería hacer era preguntarles por qué hacían esto”, relata.

Se puso su equipo de la Academia Naval con la esperanza de que le escucharan y sintieran que él era uno de ellos. Lo que experimentó fue algo bien distinto.

El hombre se acercó a las autoridades para intentar hablar, pero según recuerda David lo empujaron y tiraron al piso, luego comenzaron a golpearlo con sus porras y a usar gas pimienta.

“Esperaba que no me dispararan, porque uno tenía un arma apuntando directamente a mi pecho”, dijo David. “Estoy aliviado de que solo fui golpeado y rociado con gas pimienta”.

El hombre no puso resistencia alguna a la paliza, dice que sabía que si actuaba, la situación se intensificaría.

“Los golpes no fueron el problema, cuando usaron spray de pimienta sentí que se acabó. Fue como si me arrojaran un galón de gasolina en llamas en mi cabeza”.

Federal police strike protester with baton, use pepper spray and tear gas outside courthouse in Portland pic.twitter.com/VX2xTVaaYq

— Zane Sparling (@PDXzane) July 19, 2020