FBI vincula asesinato de abogado en California con ataque a familia de jueza en NJ

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Newark confirmó el miércoles que tiene evidencia que vincula al sospechoso ahora fallecido en el tiroteo en la casa de una jueza federal latina en Nueva Jersey con el asesinato de otro abogado en el condado de San Bernardino, en California.

Roy Den Hollander, identificado como principal sospechoso de la muerte de un tiro el pasado domingo de Daniel Anderl, único hijo de la jueza de Nueva Jersey Esther Salas, también ha sido vinculado con la muerte de Marc Angelucci en California el 11 de julio, una semana antes del crimen por el que fue identificado.

“Mientras el FBI continúa la investigación del ataque a la casa de la jueza de distrito Esther Salas, hemos entrado en contacto con la oficina del alguacil del condado de San Bernardino (California) y tenemos pruebas de que hay un vínculo entre el asesinato de Marc Angelucci y Roy Den Hollander”, indicó el FBI.

As the FBI continues the investigation into the attack at the home of US District Court Judge Esther Salas, we are now engaged with the San Bernardino CA Sheriff’s Office and have evidence linking the murder of Marc Angelucci to FBI Newark subject Roy Den Hollander.

