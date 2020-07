Tener acné podría evitar que obtengas un empleo

Hay reclutadores que se fijan más en tu cara que en tus habilidades

Tener una entrevista de trabajo ya es de por sí algo estresante, ya que debes concentrarte en decir las respuestas correctas y en comportarte adecuadamente. Pero hay algo que también podría afectar enormemente tu evaluación: tu piel.

Y es que hay estudios que han demostrado que las personas con acné facial sufren de discriminación en el mercado laboral. Una encuesta reveló que el 78% de los encuestados pensaba que las personas con manchas o cicatrices de acné tenían menos probabilidades de ser contratadas debido a su apariencia, de acuerdo con PopSugar.

“Ya sea consciente o inconscientemente, asumimos que el atractivo está asociado con la competencia, aunque sabemos que no es cierto. He tenido clientes que me dijeron que sentían que habrían conseguido un trabajo si no hubieran tenido acné”, dijo Matthew Traube, psicoterapeuta que se especializa en el impacto psicológico de las afecciones de la piel.

En algunos casos, esto puede variar dependiendo del puesto de trabajo. Por ejemplo, a menudo los reclutadores buscarán personas que tengan una buena apariencia si van a estar cara a cara con el cliente.

“Las imperfecciones, el herpes labial e incluso la psoriasis y el eccema, a menudo se consideran una fuente de contagio. La sociedad puede tener una percepción negativa de las imperfecciones, especialmente en la cara, incluso cuando la condición es común”, dijo la psicodermatóloga, Josie Howard.

Si tú tienes problemas de acné, lo recomendable es que, durante la entrevista, te centres en tu personalidad y en lo emocionado que estás por entrar a trabajar a la empresa. De esta forma, tendrás grandes probabilidades de que el entrevistador se enfoque también solamente en esto.

