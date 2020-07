Tres apuñalados en trifulca en casino de Atlantic City; varios neoyorquinos arrestados

Tres hombres fueron apuñalados durante un combate cuerpo a cuerpo dentro de un casino de Atlantic City (NJ), y uno de ellos sufrió heridas que amenazan su vida.

La policía estatal de Nueva Jersey dijo que el incidente tuvo lugar poco antes de las 3 a.m. del lunes dentro del “Tropicana Casino”, informó The Press of Atlantic City.

No se ha divulgado la razón del altercado. Tres hombres de la ciudad de Nueva York y uno de Carolina del Norte fueron arrestados en el lugar, incluido uno de los heridos en condición estable, Delroy McNeil (32).

Jabari Cummings (30), residente de Brooklyn (NY), fue acusado de posesión de armas y cocaína crack, asalto agravado, manipulación de pruebas e intento de homicidio.

Otros dos sospechosos fueron acusados ​​de robo: Tyevon Walker (22) y Shaun Laney (25). Los cuatro detenidos estaban en la cárcel de Atlantic City ayer.

Los funcionarios del casino Tropicana declinaron hacer comentarios.

El incidente se produce a raíz de la reapertura del 2 de julio de los casinos de la meca del juego en la Costa Este, después de un largo cierre debido a la propagación del coronavirus. Los lugares abrieron al 25% de capacidad y con máscaras requeridas para los clientes y empleados.

ATLANTIC CITY — Four men were arrested early Monday after three were stabbed on the casino floor of Tropicana Atlantic City. https://t.co/PTKy9jkhMV

— Press of AC (@ThePressofAC) July 21, 2020